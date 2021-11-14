STAR Benim Hayatım canlı izle! Benim Hayatım 3. yeni bölüm canlı izle! STAR Benim Hayatım son bölüm izle

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BENİM HAYATIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evlenme teklifini kabul eden Hayat, Yılmaz'ın karısından boşanacağına ihtimal vermez. Hayat, Ali'yi sevse de Yılmaz'ın şakası yoktur. Şaheste boşanmaya razı olur ve küçük bir ricada bulunur. Boşanmadan önce gençleri evlendirmek için yemekte toplanılacaktır. Daveti fırsat bilen Ökkeş yemeğe silahla katılır. Sırları ifşa etmek isteyen Yılmaz ve Ökkeş'in gerilimi masadaki herkesin hayatını alt üst edecektir.

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