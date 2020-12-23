Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 46. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek son bölümüyle ekranlara geldi. Benim Adım Melek 46. bölüm kesintisiz izle! Benim Adım Melek son fragmanı yayınlandı, 46. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Benim Adım Melek 46. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izle! 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Benim Adım Melek 46. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BENİM ADIM MELEK 44. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Defne Ömer'in hiçbir şeyi hatırlamıyor olması sebebiyle yıkılırken, Ömer de kendi içinde bunun karmaşasını yaşamaktadır…

Suçu üstlenen Halil ve Mirza, Kenan'ın planı sayesinde hapisten çıkabilecek midir?

Kollarında bayılan Funda'yı hastaneye götüren Melek neyi öğrenecektir?

Seyran'ın geçmiş hayatından yankılar yaşayan Mithat, Seyran ve Banu arasında kendini nasıl bir dengede bulacaktır? Mithat Seyran'a yardımcı olması için bir kalfadan bahseder.

Aslı'nın babası kızını götürmek için Antep'e gelir. Babası Aslı'yı bulabilecek midir?

Locada olan tarihi eser mevzusu herkesin dikkatini Halil ve Mirza'ya yöneltmiştir. Kimileri locanın sorumluluğunu kaldıramayacaklarını düşünür. Ancak Seyit Ali ve Cumali ikisinin de arkasındadır. Seyit Ali zorunlu olarak seyahate çıkmak durumunda kalırken dükkanı oğullarına emanet eder.

Melek'in söyledikleriyle şoke olan Alpay eve gidip Funda'ya çıkışır. Aslı'nın gidişiyle kendini kandırılmış hisseden Kerem bahisçilerden yakasını kurtarabilecek midir? Defne Ömer'e ulaşmaya çalışır, onun bu çabaları Ömer'de neye sebep olacaktır?

BENİM ADIM MELEK 45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek'in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek 46. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlanacaktır. Peki, 46. bölümde neler olacak?