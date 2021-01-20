Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek canlı izle!Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek, bugün 49. bölümüyle ekranların karşısına geliyor. TRT1 Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? merak eden izleyiciler yazımızdan ulaşabilirler. Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek 49. bölüm fragmanı izle!

TRT1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan bir dizi. Dizi, ana karakter Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. Dizinin baş rollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi yer alıyor. Benim Adım Melek, bugün 49. bölümüyle ekranların karşısına geliyor. TRT1 Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? merak eden izleyiciler yazımızdan ulaşabilirler. Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek 49. bölüm fragmanı izle!

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpay Funda'ya ulaşamadıkça Kenan'ın gitmesine engel olamadıklarını düşünüp gerilmektedir. Oysa Funda mektubu zamanında yetiştirmiştir. Kenan mektubu okuyunca gitme kararından vazgeçecek midir?

Ömer odasına kapanmış Defne'nin defterini okur. Donör haberi kulaktan kulağa dolaşırken Alpay donör evraklarıyla uğraşmaktadır. Ömer, Defne ve Gülşad Halfeti'ye gittiklerinde olağanüstü bir durumla karşılaşırlar. Bu durumun Ömer'deki yankısı ne olacaktır?

Spor kulübü Kerem'le ilgili kararını verir. Alpay hastaneye yatmış gibi görünmek amacıyla birkaç gün ortadan kaybolacaktır, bu sebeple kurduğu oyun ortaya çıkacak mıdır?

Melek'in donörü olduğunu söyleyen Alpay Halil'den bir bedel ister. Onun istekleri karşısında Halil ne yapacaktır? Melek nakil öncesi hazırlıklar için hastaneye yatar, tüm ailesi ve dostları ona destektir. Cumali ve Seyitali Halil ve Melek'e moral olması için nasıl bir sürpriz hazırlarlar?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Benim Adım Melek'te yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönen Melek, ciddi bir ameliyata giriyor. Nefise ve Seyit Ali, kızlarını kaybetme korkusuyla baş başa kalırken, Melek çocuklarını ailesine emanet ediyor. Melek'in çocukları Defne (Rabia Soytürk), Kerem (Ulvi Kahyaoğlu) ve Seyit Ali (Poyraz Ar) annelerinin bir an önce iyileşmesini umuyorlar. Peki, Melek bu ameliyattan sağ çıkabilecek mi?

Benim Adım Melek TRT1'den canlı izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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