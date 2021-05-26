Benim Adım Melek neden yok, final mi yaptı? Benim Adım Melek bugün yeni bölümü olmayacak mı?

Benim Adım Melek bugün yok mu? Benim Adım Melek bitti mi, neden ekranlara gelmiyor? TRT 1 Benim Adım Melek neden yok, final mi oldu? Benim Adım Melek bitti mi, sezon finali mi yoksa tamamen mi bitti? Benim Adım Melek neden yayınlanmıyor? Detaylar yazımızda.

Benim Adım Melek bugün ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler Benim Adım Melek bitti mi, final mi yaptı merak etti. Ayrıntılara bakalım.

BENİM ADIM MELEK BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ OLDU?

Benim Adım Melek geçtiğimiz hafta final bölümü ile ekranlara gelmişti. Bu yüzden bugün yayınlanmıyor.

BENİM ADIM MELEK NEDEN FİNAL YAPTI?

Benim Adım Melek neden final oldu henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BENİM ADIM MELEK FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alpay'n ölümünden sonra Defne ve Kerem, ne hissedeceğini bilemez bir haldedir. Babalarına olan öfkeleri onun ölümü ile sönmüştür… Küçül Seyitali olan bitenden habersizdir. Alpay'ın cenazesini kaldırmak onca şey sonrasında yine Karadağlara düşecektir. Ama bu cenazeye sürpriz bir cenaze daha eklenecektir. Melek ve Halil, Alpay'ın ölümünden sonra Kenan'ın peşine düşer. Funda ise panik haldedir. Mektupları öğrenen Kenan, onun da peşindedir.

Otelden atılan Funda beş kuruş parasız sokaklarda kalır. Bir yandan da hayatının tehlikede olduğunu düşünen Funda'nın yardımına yine Halil ve Melek koşar ve Funda'yı locada saklarlar. Halbuki Kenan çoktan hayatına kıymıştır. Kenan'ın intiharını kimse hala bilmemektedir. Polisler her yerde Kenan'ı ararken oğlunun yanında yatan cansız bedenini nasıl keşfedecekler?

Vildan'ın mektuplardan haberi olmadığı ortaya çıkmıştır. Ömer ve Zümrüt bunu öğrenince ne yapacak? Vildan, Ömer ve Zümrüt'ü affedecek mi? Vildan'ın mektuplardan haberi olmadığı nasıl ortaya çıkacak? Kenan'ın arkasında bıraktığı izler 15 yıl sonrasını nasıl etkileyecek? Melek tamamen iyileşecek mi?