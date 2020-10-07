Benim Adım Melek ne zaman başlayacak? Benim Adım Melek oyuncuları kimler? Benim Adım Melek konusu nedir? Benim Adım Melek saat kaçta?
Benim Adım Melek dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara geliyor. Benim Adım Melek hangi kanalda yayınlanıyor? Benim Adım Melek saat kaçta başlayacak? Benim Adım Melek konusu nedir? Benim Adım Melek oyuncuları kimler?
Benim Adım Melek dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara geliyor. Senaryosu ile seyirciyi meraklandıran dizi Benim Adım Melek TRT1ekranlarında saat 20.00'da ekranlarda olacak. Benim Adım Melek oyuncuları kimler? Benim Adım Melek konusu nedir?
BENİM ADIM MELEK DİZİSİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Benim Adım Melek her hafta Çarşamba akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizi saat 20.00'de başlamaktadır.
BENİM ADIM MELEK SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
Benim Adım Melek her çarşamba saat 20.00'de yayınlanmaktadır.
BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?
Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu almaktadır. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekilmektedir.
BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLERDİR?
Nehir Erdoğan,
Kutsi,
Rabia Soytürk,
Ulvi Kahyaoğlu,
Şerif Sezer,
Mustafa Mert Koç