Benim Adım Melek Kerem kimdir? Kerem karakterini canlandıran Ulvi Kahyaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çeken bir dizi olarak yayın hayatına devam ediyor. Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Benim Adım Melek Kerem karakteri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Benim Adım Melek Kerem kimdir? Kerem karakterini canlandıran Ulvi Kahyaoğlu kimdir, kaç yaşında?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek dizisi, Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmekte ve Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Peki, Benim Adım Melek Kerem gerçek adı ne, kaç yaşında? Benim Adım Melek Kerem Yıldırım kimdir? Ulvi Kahyaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BENİM ADIM MELEK KEREM KİMDİR?

Kerem karakteri Melek'in en büyük çocuğudur. Melek'in gözünün nuru iki oğlundan biri olan Kerem kardeşi Seyit Ali'nin kahramanı annesinin ise hala küçük, yakışıklı prensidir. Zaman zaman asi zaman zaman koruyucu bir tavır takınan Kerem bazen annesi Melek'i üzse de bazen en büyük dayanağı olacaktır.

Kerem karakterini canlandıran isim ise Ulvi Kahyaoğlu'dur.

ULVİ KAHYAOĞLU KİMDİR?

Ulvi Kahyaoğlu İzmir Bornova'da bulunan Işıkkent lisesinde lise eğitimi almış daha sonra da Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazanmış genç bir yetenektir. Ulvi Kahyaoğlu'nun en büyük başarısı Kimi Sevsem Çıkmaz! adlı kısa film de yer alması bu kısa filminde Cannes Film Festivali'nde ülkemizi temsil etmesi ile olmuştur.

Ulvi Kahyaoğlu son olarak 90'larca isimli Müzikal Şov'da yer almıştır.

Ulvi Kahyaoğlu ilk defa bir dizinin kadrosunda yer alacaktır. Ulvi Kahyaoğlu'nun ilk dizisi Üs Yapım Trt 1 için hazırladığıBenim Adım Melek dizisi olacaktır. Benim Adım Melek dizisi kadrosunda ise Nehir Erdoğan, Kutsi ve Uğur Yücel gibi çok ünlü isimler yer alacaktır. Ulvi Kahyaoğlu Benim Adım Melek dizisi ile üstatlar ile çalışma şansı da elde edecektir.