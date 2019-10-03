Benim Adım Melek 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 2. bölüm izle

03.10.2019 00:47

TRT 1'in iddialı dizisi Benim Adım Melek ikinci bölümüyle ekrana geldi. Benim Adım Melek, son bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitlemeyi başardı.

BENİM ADIM MELEK'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Yirmi senenin ardından neyle karşılaşacağını bilmeden baba ocağının kapısındadır… Seyitali, hasretliğini görünce yüreğine taş basıp yeminini tutabilecek mi? Kapısını sonsuza dek Melek'e kapatabilecek mi? Yoksa her şeyi göze alıp evladına sahip çıkacak mı? Ne olursa olsun Melek, gelişiyle bütün dengeleri bozmuştur. Artık Karadağlar ve Şirhanlar gömdük dedikleri cenazeleriyle yüzleşmek zorundadırlar. Peki ya Melek'in gidişiyle yarası kapanmayan Halil'i bu dönüş nasıl bir serüvene sürükleyecek?

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.