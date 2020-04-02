Benim Adım Melek 28. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 27. bölüm izle
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Benim Adım Melek 28. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 27. bölüm izle

Benim Adım Melek yeni bölüm var mı? Benim adım Melek 28. bölüm fragmanı yayımlandı. Çarşamba akşamı TRT 1'de ekrana gelen Benim Adım Melek dizisi 27. bölüm ile seyirci karşısına çıktı. Son bölümde Melek, ikizlerin doğum günü için Halil le bir araya gelir, ancak bu durum Seyit Ali ve halası Nefise'yi derinden üzer. Benim Adım Melek son bölüm...

02.04.2020 08:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:54
Benim Adım Melek 28. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 27. bölüm izle

Benim Adım Melek 28. bölüm fragmanı ekrana geldi. Melek, uzun zamandır aşkını içine gömen Halil'in aşkına sonunda şahit olmuştur. Halil delice sevdiği Melek'in sevdasını sayfalar dolusu anlatmıştır. Peki, Melek'in Halil'e tepkisi ne olacak? Benim Adım Melek 27. son bölümde neler odu? Defne ile Ömer aşkı doludizgin devam eder. Benim Adım Melek dizisi izle...

Benim Adım Melek son bölüm izle...

BENİM ADIM MELEK 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Halil aşkını sayfalara dökmüştür. Melek, kendine olan aşkın ne kadar büyük olduğuna bu sayfalar sayesinde şahit olur ve göz yaşlarına hakim olamaz.

Benim Adım Melek 28. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 27. bölüm izle

Kenan, Melek ile yüzleşir ve artık kaderine razı olmuştur, o acıyı çekecektir. Sevdiği ile arasında engel kalmayan Ömer, Defne'nin ellerini ellerine alarak onu bir daha hiç bırakmayacağına sözler verir.

Benim Adım Melek 28. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 27. bölüm izle

Cumali, Seyit Ali ile dostluğuna zarar verdiklerini düşünerek Melek ve Halil adına çileden çıkar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem sözleşmeye imzasını atmış, hayalinin peşinden gitmeye karar vermiştir. Seyran, Erdal belasından kurtulmuştur. Mithat, Seyran'a sürpriz evlilik teklifi yapacaktır. Seyran, Mithat'ın teklifini kabul edecek midir?

Kederini yüreğinde yaşamaya kararlı olan Cumali, eski dostuyla konuşmadan yan yana yürürken, yüreğine nasıl bir yük emanet edecektir? İkizlerin doğum günü için herkes bağ evinde toplanır. Nefise, Melek ve çocukları doğum günü için konağa çağırır, ancak Melek Halil'lerle birlikte kutlayacağını, babasını huzursuz etmek istemediğini söyler. Kızından duyduğu sözler Seyit Ali'nin kalbine şimşek gibi çakmıştır. Melek yıllar önce, kendisi için yapıldığından habersiz bu eve ilk adımını attığında ne ile karşılaşacak?

Benim Adım Melek 28. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 27. bölüm izle

Haberin Videosu:

Benim Adım Melek'in 28. bölüm fragmanı yayımlandı!
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