Beni Unutma filmi konusu nedir? Beni Unutma oyuncuları ve Beni Unutma özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Beni Unutma filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Beni Unutma konusu, özeti ve Beni Unutma oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Beni Unutma filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Beni Unutma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Beni Unutma filmini izleyecek olanların merak ettiği Beni Unutma konusu nedir, Beni Unutma oyuncuları kimler ve Beni Unutma özeti gibi konuları inceliyoruz. BENİ UNUTMA OYUNCULARI VE KADROSU Yönetmen: Özer Kızıltan Oyuncular: Mert Fırat, Açelya Devrim Yılhan, Tuba Ünsal, Kenan Ece Tür: Drama Yapım Yılı: 2011 Vizyon Tarihi: 11 Kasım 2011 Cuma BENİ UNUTMA FİLMİ KONUSU NEDİR? Özer Kızıltan'ın yönetmenliğini yaptığı filmin baş rollerini Başka Dilde Aşk ve Atlıkarınca filmlerindeki rolleriyle sivrilen Mert Fırat ve Tuba Ünsal paylaşıyor. Film sıradışı bir aşk hiayesini konu alıyor...