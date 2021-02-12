Beni Bırakma Tarık diziden ayrıldı mı? Beni Bırakma Tarık neden yok? Emrah Akduman diziden neden ayrıldı?

Beni Bırakma dizisinde Tarık karakterine hayat veren başarılı isim Emrah Akduman diziden neden ayrıldı? Beni Bırakma Tarık diziden ayrıldı mı? Beni Bırakma Tarık neden yok?