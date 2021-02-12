Beni Bırakma Tarık diziden ayrıldı mı? Beni Bırakma Tarık neden yok? Emrah Akduman diziden neden ayrıldı?
Beni Bırakma dizisinde Tarık karakterine hayat veren başarılı isim Emrah Akduman diziden neden ayrıldı? Beni Bırakma Tarık diziden ayrıldı mı? Beni Bırakma Tarık neden yok?
Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Beni Bırakma Tarık diziden ayrıldı mı? Beni Bırakma Tarık neden yok? Emrah Akduman diziden neden ayrıldı?
BENİ BIRAKMA TARIK DİZİDEN AYRILDI MI?
Polislerin aradığı Tarık, teslim olmak yerine yurt dışına kaçtı. Bırakma Tarık 542. bölümde senaryo gereği yurtdışına gitti görüldü. Bu sebeple Tarık diziden ayrıldı mı? gibi sorular sorulmaya başlandı. Başarılı oyuncu Emrah Akduman diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
EMRAH AKDUMAN KİMDİR?
1982 yılında Ankara'da dünyaya gelen başarılı oyuncu Emrah Akduman, Yakışıklı oyuncu ilk olarak 2006 yılında Umut Adası adlı yapımda yer almış ve ilerleyen yıllarda Eski 18 adlı dizide yer almıştır.