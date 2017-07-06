Bengü Yayla Şenlikleri İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Bafra ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenecek Bengü Yayla Şenlikleri, 8 Temmuz'da yapılacak.



Bengü ve Civar Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bekir Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliklerin en önemli kısmının güreş turnuvası olduğunu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri denginde bir organizasyonla Bafra'yı temsil etmeyi amaçladıklarını söyledi.



Güreşlerin organizasyonluğunu üstlenen Anadolu Samsun Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Şenel de bu yıl güreşlere ciddi düzeyde katılım olacağını belirtti.



Recep Kara, İsmail Balaban, Ekrem Yavuz gibi isimlerin arasında olduğu 18 başpehlivanın güreşlere katılacağını aktaran Şenel, "Başaltı ve büyük ortada Kırkpınar'ın iddialı isimleri katılacak. Yayla güreşleri, Kırkpınar'dan önce başpehlivanların kendilerini deneyeceği son randevu olacak." dedi.