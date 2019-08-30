Bengü, kızı Zeynep'e kavuştuğu anın videosunu paylaştı

Bengü, kızı Zeynep'e kavuştuğu anın videosunu paylaştı

Şarkıcı Bengü 5 Ağustos'ta kucağına aldığı kızı Zeynep'in doğum anını sosyal medya hesabından paylaştı.

30.08.2019 16:04
Bengü, kızı Zeynep'e kavuştuğu anın videosunu paylaştı

İş adamı Selim Selimoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep'i kollarına alan Bengü Instagram hesabından özel bir video yayınladı.

"ÖYLE GERÇEK Kİ HER SANİYESİ"

Doğum öncesi ve sonrası videosunu takipçileriyle paylaşan Bengü, altına da şu satırları yazdı:

"Öyle gerçek ki her saniyesi… Her saniyesi mutluluk gözyaşı, her anı şükür dolu… İkimizdik biz geçen sene bugün; şimdi tamamlandık… 3 kişilik minik bir aileyiz artık. Ömür boyu hep beraber; hep mutlu gözyaşlarımız olsun. Allah isteyen; dileyen; o duygunun hakkını verebilecek herkese anne baba olmayı nasip etsin… İyi ki bizi seçtin kızım…Hoşgeldin kızım. Seni hep çok seveceğiz…"

Bengü, kızı Zeynep'e kavuştuğu anın videosunu paylaştı
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