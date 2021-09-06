"Benden Ne Olur" filminin fragmanına Hazal Kaya'nın öpüşme sahneleri damga vurdu

Ünlü oyuncu İlker Kızmaz'ın eşi Aslı Kızmaz tarafından yazılan "Benden Ne Olur" kitabı sinema perdesine uyarlanıyor. Bir süredir hazırlıkları devam eden filmin ilk fragmanı da yayınlandı. Filmseverlerin merakla beklediği dizinin fragmanına ünlü oyuncu Hazal Kaya ile Onur Tuna'nın öpüşme sahneleri damga vurdu.

Ünlü oyuncu İlker Kızmaz'ın eşi Aslı Kızmaz tarafından yazılan "Benden Ne Olur" kitabı sinema perdesine uyarlanıyor. Bir süredir hazlıkları devam eden filmin ilk fragmanı da yayınlandı. Filmseverlerin merakla beklediği dizinin fragmanına ünlü oyuncu Hazal Kaya ile Onur Tuna'nın öpüşme sahneleri damga vurdu.

VİZYON TARİHİ BELLİ DEĞİL

Kendi başarı hikayesini anlatmak isteyen Sertab'ın hayatla olan zor ama bir o kadar da eğlenceli hikayesini konu alan Benden Ne Olur filminin oyuncu kadrosunda Enis Arıkan, Hazal Kaya, Onur Tuna, Elçin Afacan, Selin Şekerci ve Nur Fettahoğlu yer alıyor. Aslı T. Kızmaz'ın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan filmden ilk fragman paylaşıldı. Vizyon tarihine ilişkin kesin bir bilgi verilmeyen film sinemaseverleri şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

FİLMİN KONUSU NE?

Benden Ne Olur kitabı, hayatında büyük işler başaran kadınları eleştiren ve hayattaki yerini sorgulayıp arayan gözü kara bir kadının hikayesini konu ediniyor. Hem aşk, hem eğlence, hem de iş hayatını bir araya getiren kitap, muzip bir hikaye sunuyor.