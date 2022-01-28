Benan Kocadereli kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi kimdir?

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı sonrası haytını kaybetti. Konunun tüm detayları merak edilirken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi de merak edildi. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi kimdir? Benan Kocadereli kimdir?

BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

Benan Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.

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