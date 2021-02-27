Ben Yoruldum Hayat şarkı sözleri! Mümin Sarıkaya Ben Yoruldum Hayat dizle! Ben Yoruldum Hayat indir?
27.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:04
Sevilen şarkı Ben Yoruldum Hayat şarkı sözleri! Mümin Sarıkaya Ben Yoruldum Hayat dizle! Ben Yoruldum Hayat indir?
Uzun yıllardır günden düşmeyen Ben Yoruldum Hayat şarkı sözleri! Mümin Sarıkaya Ben Yoruldum Hayat dizle! Ben Yoruldum Hayat indir?
BEN YORULDUM HAYAT ŞARKI SÖZLERİ
Ben yoruldum hayat, gelme üstüme
Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne
Gözümden gönlümden düşen düşene
Bu öksüz başıma gözdağı verme
Gözümden gönlümden düşen düşene
Bu öksüz başıma gözdağı verme
Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme
Yol verdim sevdanın en delisine
O yüzden ömrümden giden gidene
Şu yalnız başımı eğdirme benim
O yüzden ömrümden giden gidene
Şu yalnız başımı eğdirme benim
Ben pişmanım hayat,…