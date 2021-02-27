Ben Yoruldum Hayat şarkı sözleri! Mümin Sarıkaya Ben Yoruldum Hayat dizle! Ben Yoruldum Hayat indir?
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Ben Yoruldum Hayat şarkı sözleri! Mümin Sarıkaya Ben Yoruldum Hayat dizle! Ben Yoruldum Hayat indir?

27.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:04
Ben Yoruldum Hayat şarkı sözleri! Mümin Sarıkaya Ben Yoruldum Hayat dizle! Ben Yoruldum Hayat indir?

Sevilen şarkı Ben Yoruldum Hayat şarkı sözleri! Mümin Sarıkaya Ben Yoruldum Hayat dizle! Ben Yoruldum Hayat indir?

Uzun yıllardır günden düşmeyen Ben Yoruldum Hayat şarkı sözleri! Mümin Sarıkaya Ben Yoruldum Hayat dizle! Ben Yoruldum Hayat indir?

BEN YORULDUM HAYAT ŞARKI SÖZLERİ

Ben yoruldum hayat, gelme üstüme

Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne

Gözümden gönlümden düşen düşene

Bu öksüz başıma gözdağı verme

Gözümden gönlümden düşen düşene

Bu öksüz başıma gözdağı verme

Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme

Yol verdim sevdanın en delisine

O yüzden ömrümden giden gidene

Şu yalnız başımı eğdirme benim

O yüzden ömrümden giden gidene

Şu yalnız başımı eğdirme benim

Ben pişmanım hayat,…

BEN YORULDUM HAYAT DİNLE!

Haber Yorumları
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