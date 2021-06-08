Ben takibinde ABCDE kuralı hayat kurtarıyor!

Deri Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedef Şahin, benleri takip ederek hayat kurtaran ABCDE kuralını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Hemen herkesin vücudunda bir veya birkaç tane bulunan benler bazı durumlarda deri kanserine dönüşebiliyor! Yazın uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kalıtsal özelliklere dek bir çok etkenin yol açabildiği benleri takip altında tutmak ve kimi zaman ayna karşısında kontrol etmek gerekiyor.

Acıbadem Maslak Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedef Şahin "Pandemi sürecinde hastane ve diğer sağlık merkezlerine gitmeye çekinilmesi, benlerin muayene ve takibinin de göz ardı edilmesine neden oldu. Yeni tanılar dışında, pandemi öncesi tanı almış ve takipte olan melanom hastalarının da rutin kontrollerini aksatabilmesi, hastanın sağlığını ciddi şekilde riske atabilmekte. Benlerdeki olası değişiklerin göz ardı edilmesi, ne yazık ki pandemi sonrası hayatı tehdit edebilen deri kanserinde gecikmiş tanı ve gecikmiş tedavi şeklinde karşımıza çıkacak" diyor.

Ben takibinde ABCDE kuralının büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Sedef Şahin, bendeki değişimleri bu kurala uygun olarak takip ederek, bazı değişiklikler ya da özellikler gözleniyorsa bir dermatoloğa başvurulması gerektiğini söylüyor.

A (Asimetri)

Renk ve/veya şekil olarak benin bir yarısının diğer yarısına benzememesi.

B (Border=Sınır)

Benin sınırlarının (yüzeyi değil) düzensiz (girintili-çıkıntılı) olması

C (Color=Renk)

Benin renk dağılımının homojen olmaması (kahverengi, siyah, gri, beyaz, kırmızı gibi farklı renklerin, birden fazla sayıda bir arada bulunması)

D (Diameter=Çap)

Benin çapının 6 mm'den büyük olması (kabaca bir kurşunkalem silgisinin çapından büyük olması)

E (Evolving=Değişim)

Var olan bir bende meydana gelen boyut, şekil değişiklikleri; bende kaşıntı, kanama, kabuklanma gibi belirtilerin ortaya çıkması.

Kaynak: Bültenler