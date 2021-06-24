Ben Sana Mecburum şiiri - Atilla İlhan Ben Sana Mecburum şiiri
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Ben Sana Mecburum şiiri - Atilla İlhan Ben Sana Mecburum şiiri

Ben Sana Mecburum şiiri - Atilla İlhan Ben Sana Mecburum şiiri
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Atilla İlhan'in Ben Sana Mecburum şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ben Sana Mecburum şiiri Atilla İlhan tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen ve ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ben Sana Mecburum şiiri - Atilla İlhan Ben Sana Mecburum şiiri

Ben Sana Mecburum şiiri Atilla İlhan'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Ben Sana Mecburum" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Atilla İlhan Ben Sana Mecburum şiiri

BEN SANA MECBURUM

Ben sana mecburum bilemezsin

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum

Büyüdükçe büyüyor gözlerin

Ben sana mecburum bilemezsin

İçimi seninle ısıtıyorum.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor

Bu şehir o eski İstanbul mudur

Karanlıkta bulutlar parçalanıyor

Sokak lambaları birden yanıyor

Kaldırımlarda yağmur kokusu

Ben sana mecburum sen yoksun.

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur

İnsan bir akşam üstü ansızın

..........

..........

Kaynak: Antoloji.com - Atilla İlhan Ben Sana Mecburum şiiri

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