Ben Sana Mecburum şiiri - Atilla İlhan Ben Sana Mecburum şiiri
Atilla İlhan'in Ben Sana Mecburum şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ben Sana Mecburum şiiri Atilla İlhan tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen ve ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ben Sana Mecburum şiiri - Atilla İlhan Ben Sana Mecburum şiiri
Ben Sana Mecburum şiiri Atilla İlhan'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Ben Sana Mecburum" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Atilla İlhan Ben Sana Mecburum şiiri
BEN SANA MECBURUM
Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum.
Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
Bu şehir o eski İstanbul mudur
Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
Sokak lambaları birden yanıyor
Kaldırımlarda yağmur kokusu
Ben sana mecburum sen yoksun.
Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur
İnsan bir akşam üstü ansızın
..........
..........