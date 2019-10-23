Ben Linetpatra'ysam, Selami Şahin de bir Kral

23.10.2019 15:31

Bayhan Production tarafından gerçekleştirilen gecede, alanı dolduran 5000 kişiye muhteşem bir müzik şöleni yaşatan ikilinin performansları büyük alkış topladı.

Yüzlerce bestesi ve güçlü yorumu ile Türk müziğinin büyük değerlerinden usta sanatçı Selami Şahin, konserin ikinci yarısında coşku ve alkışlarla sahneye çıktı. Sezonun üçüncü Harbiye Açıkhava konserinde sevenleriyle buluşan usta sanatçı Selami Şahin, geçmişten bugüne iz bırakan şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi.

Bu sezon ikinci kez Harbiye Açık Hava Konseri'ne çıkan ünlü yıldız Linet, güçlü performansı ve göz dolduran sahnesiyle dinleyenleri büyüledi. Harbiye Açıkhava konseri için ünlü modacı Rufat İsmayil tarafından hazırlanan siyah özel tasarım elbisesiyle sahneye çıktı. Kelebek kozasından etkilenerek el yapımı ile örülen dantel elbise 10.000 yakın kum boncuk ile el işçiliğiyle işlendi.

Düet şarkılar geceye damgasını vurdu!

Konserin sonlarına doğru Selami Şahin ve Linet, izleyicilere sürpriz yaparak Arapça bir şarkının da yer aldığı üç şarkıda düet yaptı ve dinleyenler etkileyici dakikalar yaşadı.

"Ben Linetpatra'ysam, burada da bir Kral var."

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, şu sözleri söyledi: Selami Şahin Linet ile ilgili; Sesi o kadar güzel ki, ona hayranım. Onunla aynı sahneyi paylaşmak büyük bir mutluluk."

Linet ise Selami Şahin ile ilgili; "Ben de Linetpatra'ysam burada da bir kral var. Büyük Selami Şahin. Sesini enstrüman gibi kullanan gerçekten Türkiye'nin ender hocalarından. Gerçekten büyük bir gurur. Her yönüyle ve çalışmalarıyla Türkiye'de en önemli ve zirvede olan usta bir isim. "

Kaynak: Bültenler