'Ben Bilmem Eşim Bilir'de Sürpriz Evlenme Teklifi Gelin Adayını Şoke Etti

Kanal D'nin eğlenceli yarışması 'Ben Bilmem Eşim Bilir'de bir ilk yaşandı.Yarışmacılarından Ozan Bal'ın, uzun süredir beraber olduğu Gizem Özçiller'e beklemediği anda yaptığı evlilik teklifi herkesi şoke etti.

"BEN BUGÜNÜ BEKLEDİM"

Nişanlısının evlenme teklifi etmediğini söyleyen yarışmacı Gizem Özçiller, bir anda evlenme teklifi alınca neye uğradığını şaşırdı. Evlilik teklifi yapan Ozan Bal "Ben bu teklifi bekliyordum" diyerek evlenme teklifi etti. Gelin adayı "Evet" dedi.