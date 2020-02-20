Ben Affleck Jennifer Garner'dan boşandığına pişman!
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Ben Affleck Jennifer Garner'dan boşandığına pişman!

Ben Affleck, Jennifer Garner'dan boşanma kararını hayatının en karanlık dönemlerinden birinde aldığını ve bundan son derece pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

20.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:47

, 'dan boşanma kararını hayatının en karanlık dönemlerinden birinde aldığını ve bundan son derece pişmanlık duyduğunu itiraf etti.



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: Ben Affleck Jennifer Garner'dan boşandığına pişman!
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