Ben Affleck Jennifer Garner'dan boşandığına pişman!
Ben Affleck, Jennifer Garner'dan boşanma kararını hayatının en karanlık dönemlerinden birinde aldığını ve bundan son derece pişmanlık duyduğunu itiraf etti.
20.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:47
Ben Affleck, Jennifer Garner'dan boşanma kararını hayatının en karanlık dönemlerinden birinde aldığını ve bundan son derece pişmanlık duyduğunu itiraf etti.
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Ben Affleck Jennifer Garner'dan boşandığına pişman!
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