Beltur 8 Haziran'da yeniden İstanbullularla buluşuyor
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Beltur 8 Haziran'da yeniden İstanbullularla buluşuyor

İstanbulluların BELTUR hasreti bitiyor! Yaklaşık 2,5 ay sonra İstanbullularla bir araya gelmek için BELTUR A.Ş. tüm hazırlıklarını yaptı. Tüm dünyayı saran COVID-19 salgını nedeniyle Mart ayında kapanan BELTUR kafe ve restoranları, 8 Haziran Pazartesi günü yeniden İstanbullularla buluşuyor.

Beltur 8 Haziran'da yeniden İstanbullularla buluşuyor
06.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:23

Kontrollü normale geçiş süreci çerçevesinde hızla tüm hazırlıklarını yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR, hafta başında tüm kafe, restoran ve turizm işletmeleriyle İstanbullulara yeniden hizmet vermeye başlayacak.

İşte BELTUR'da alınan tedbirler

BELTUR, restoranlar ve kafeleri "yeni normale" göre düzenledi. Oturma düzeni sosyal mesafeye göre ayarlandı, masalar arası mesafeler artırıldı, koltuk ve sandalye sayıları azaltıldı. Tüm tesislerin girişlerine ve uygun duvarlara dezenfektanlar monte edildi, salgından korunmanın yollarını anlatan uyarıcı afişler asıldı. BELTUR A.Ş. Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Çıkrıkçı "BELTUR bünyesindeki tüm mekanlarda hazırlıklarımızı koronavirüs salgını için alınan tedbirlere titizlikle uyarak sürdürüyoruz. Yeni dönemde işletmelerimiz normal kapasitelerinin yarısı kadar misafir kabul edecek. Misafirlerimiz sosyal mesafe kuralına göre şubelerimizden yararlanabilecek. Ayrıca maske kullanmayan misafirlerimizi şubelerimizde ağırlayamayacağız" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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