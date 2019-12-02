Beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
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Beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Van Ferit Melen Havalimanı'nda beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı.

02.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:58

Havalimanı'nda beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polisler, havalimanının girişinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.

Aramada sürücü İ.A'nın üzerine sarılı 1 kilo 336 gram Afyon sakızı bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
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