Kimse ne olduğunu anlayamadı! Belindeki kemeri çıkaran adam çocuklara saldırdı
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Kimse ne olduğunu anlayamadı! Belindeki kemeri çıkaran adam çocuklara saldırdı

11.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:16

Küçükçekmece'de kaldırımda oturan 3 çocuğun yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi çocuklara kemerle saldırdı. Neye uğradığını şaşıran çocuklar saldırganın elinden koşarak kaçtı.

Olay geçtiğimiz gün Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda oturan 3 çocuk bir anda yanlarına gelerek kemerini çıkaran saldırganın saldırısına uğradı.

KEMERİ GÖREN ÇOCUKLAR KAÇMAYA BAŞLADI

İlk olarak kısa bir süre ne olduğunu anlamaya çalışan çocuklar şahsın kemerini çıkardığını görünce kaçmaya başladılar. Saldırganın elinden kaçan çocuklar olayı ailelerine anlatmak için eve koştu. Çocuklardan birinin haber vermesiyle olay yerine gelen çocuğun amcası saldırganı yakaladı.

OLAY YERİNDEN KAÇIP İZİNİ KAYBETTİRDİ

Saldırgana neden çocukları kemerle kovaladığını soran çocuğun amcası, saldırganın kendisine çocukların arabasının camını kırdığını ondan kovaladığını ve polis çağıracağını söyledi. Bir anda olay yerinden kaçan saldırgan izini kaybettirdi.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde 3 çocuk sokağa gelerek kaldırımda oturmaya başlıyor. Kısa bir süre sonra saldırgan olay yerine geliyor ve çocukların önünde kemerini çıkarmaya başlıyor. Çocuklar adamın kemerini çıkardığını görünce kaldırımdan kalkarak kaçmaya çalışıyor. Bu sırada saldırgan elindeki kemeri çocuklara doğru sallıyor. Çocuklardan birinin peşine düşen saldırgan talihsiz çocuğu bir süre kovalıyor. Düşmekten son anda kurtulan çocuk koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Belindeki kemeri çıkaran adam çocuklara saldırdı
Haber Yorumları (18)
KANARYA33: çocukluğumun yakup amcası valla o zamanlar bize neden bağırır kovalardı anlamazdım taaki penceremin önünde bir sürü çocuk gürültüsü bağırışmaları duyuncaya kadar resmen beyin zonklaması yaşıyıor insan :) tabii ben bağırıp kovmuyorum yakup amca gibi ama şimdi çoook iyi anlıyorum o anki psikolojisini çocuk oyun alanları şart :)
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BİR AKILLI: deliyseniz hastaneye gidin . . sokakta dolaşmayınn. . ülkemin manyagı çok
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MERT: Senin aracın camınıda kırarlar inşallah
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