Belgrad Belediye Meclisi "Mladic ve Karadzic'in duvar resimlerini kaldırma" teklifini reddetti

Sırbistan'da Belgrad Belediye Meclisi, savaş suçluları "Ratko Mladic ve Radovan Karadzic'in duvar resimlerini" kaldırma teklifini gündemine almayı reddetti.

Belgrad şehri 2030 kalkınma planı ve hedeflerini belirlemek için bir araya gelen Belgrad Belediye Meclisi oturumunda, meclis temsilcilerinden Zoran Vuletic, "Ratko Mladic ve Radovan Karadzic'in duvar resimlerinin kaldırılmasının" gündem maddeleri arasına alınmasını teklif etti.

Teklifi Meclis'e sunan Vuletic "Savaş suçlularının resimleri Belgrad'ın imajını gölgelemektedir. Şehrin bu utançtan kurtulmak için son bir şansı bulunuyor." ifadesini kullandı.

Vuletic'i "Belgrad'a çamur atmakla" suçlayan Belediye Meclis Başkanı Nikola Nikodijevic ise "Bu konuyu bir sene önce değil de neden şimdi, seçim öncesi ortaya atıyorsunuz?" dedi.

Belgrad'daki duvar resimleri 23 Temmuz 2021'de Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'nun "Bonn Yetkilerine" dayanarak Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırımının inkarını suç sayan düzenlemeyi yasalaştırma kararı almasının ardından ortaya çıkmıştı.

"Bosna Kasabı" olarak nitelendirilen Sırp komutan Ratko Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledilmiş ve bedenleri farklı toplu mezarlara gömülmüştü.

Sırp komutan Mladic, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICTY) görülen davada, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilmişti.

Bosnalı Sırpların lideri Radovan Karadzic de Sebrenitsa soykırımı dahil birçok suçtan müebbet hapse mahkum olmuştu.

Savaş suçlusu Radovan Karadzic ve Ratko Mladic'in resimleri Belgrad sokaklarına çizildiğinden beri birçok kez saldırıya uğramıştı. Tüm tepkilere rağmen resimler yenilenip polis korumasına alınmıştı.