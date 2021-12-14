Belgin Doruk kimdir? Belgin Doruk filmleri dizileri! Belgin Doruk kaç yaşında, nereli?

Belgin Doruk kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

BELGİN DORUK KİMDİR?

Belgin Doruk (28 Haziran 1936 - 26 Mart 1995) Türk oyuncu ve modeldir. 1950'ler ve 1960'ların önde gelen Türk sinema yıldızlarından biriydi. 1952 yılında ortaokul son sınıftayken annesinin desteğiyle katıldığı bir yarışmada birinci oldu. Çakırcalı Mehmet Efe'nin Definesi adlı film ile sinema kariyerine başladı.

Bunun ardından kendini Yeşilçam'da buldu ve ilk filmi olan 'Çakırcalı'nın Definesi'ni çevirdi. Ayhan Işık'la oynadığı bu filmin yönetmeni Enver Paşa'nın yeğeni olan Faruk Kenç'ti ve ilk evliliğini kendisinden 26 yaş büyük olmasına rağmen onunla yaptı. Bu ilk filmini çektikleri Aydın yakınlarındaki Çakmak Çiftliği ise ilginç bir tesadüf, ikinci evliliğini yaptığı yapımcı Özdemir Birsel'indi.

Belgin Doruk, sinemada güzelilğiyle, oyun gücüyle ve yanağındaki gamzesiyle büyük sükse yaptı. Gamzesiyle ilgili anlattığı anıları da ilginçti ünlü yıldızın..."Annem bana hamileyken Ankara'da Gazi Çiftliği'ndeymiş. Benim gamzeli olmamı istediği için de bol bol ayva yemiş. Gerçekten de gamzeli doğdum. Tesadüf işte... Ama annem bunun tesadüf olmadığını söylerdi hep."

1953'te yapılan güzellik yarışmasında Türkiye İkinci Güzeli seçildi. Türk sinemasının bir döneminde en çok film çeviren ve en çok sevilen oyuncu oldu.Zeki Müren'le birçok filmde başrol oynadı. (1959'da 'Kırık Plak', 1961'de 'Hep O Şarkı', 1962'de 'Bahçevan', 1963'de 'İstanbul Kaldırımları', 1964'de 'Hayat Bazen Tatlıdır'). Ayhan Işık ile iyi bir ikili oluşturdu ve birlikte çevirdikleri "Küçük Hanım" serisi çok tutuldu. Sanatçı, çoğunlukla melodramların ya da duygusal güldürülerin değişmez oyuncusu oldu. 1964 yılında Orhan Elmas'ın yönettiği 'Duvarların Ötesi' adlı filmde Tanju Gürsu ile başrolü paylaştı.

1970 lerde hemen hemen tüm sinema starlarının yaptığı gibi O'da sahne denemesi yapmış ,ama 1971 yılında dönemin ünlü gazinosu Çakıl'da sahneye çıkmaya hazırlanan Doruk, genel provada söyleyeceği şarkıları unutunca bu hayalini gerçekleştiremedi.

1960'lı yılların bir numaralı yıldızı olan Belgin Doruk, 1970'lerde değişen sinemayla birlikte önce starlığını, sonra sağlığını yitirdi. Aşırı kiloları, içine düştüğü yalnızlık ve ekonomik kriz onu etkiledi. 1975'ten sonra sinemadan ayrıldı.

Zayıflamak için kullandığı anfetaminli ilaçlar yüzünden sinir sistemi altüst oldu, kilo almaya başladı. Şişli'deki Fransız Lape Psikiyatri Hastanesi'nde deli muamelesi görüp zincirlere vuruldu, evine icra gelip eski kocasının eski koltuklarına muhtaç oldu. bir kutu hapı yutarak intihara kalkıştı.

Siyah-beyaz Türk filmlerinin 'Küçük hanımefendisi' Belgin Doruk, sağlığı bozulup aşırı kilolanınca, "Hayranlarım beni hep filmlerdeki gibi hatırlasın" diyerek inzivaya çekildi. Ölene kadar da kimseye görünmedi.

Kalp yetmezliği sonunda 26 Mart 1995 de İstanbul'da hayata veda etti.

İlk evliliğini 17 yaşında iken yönetmen faruk kenç ile yapmış, bu evlilkten "gül" adını verdiği bir kızı , ikinci evliliğini yapımcı özdemir birsel ile gerçekleştirmiş ve bu evlilikten de "aydın" adını verdiği bir oğlu var.

Filmografi

Gecekondu Rüzgârı 1972

Pamuk Prenses Ve 7 Cüceler Ana Kraliçe 1970

Gönül Meyhanesi 1970

Küçük Hanımın Şoförü 1970

Şahane İntikam 1969

Ayşecik Yuvanın Bekçileri Leyla 1969

İstanbul'u Sevmiyorum 1968

Kanlı Nigâr Kanlı Nigâr 1968

Atlı Karınca Dönüyor 1968

Yıkılan Gurur 1967

Toprağın Kanı 1966

Allahaısmarladık 1966

Allahaısmarladık Yavrum/ Yarın Ağlayacağım 1966

Sevgilim Bir Artistti 1966

Bozuk Düzen 1965

Şoförün Kızı 1965

Bir Gönül Oyunu 1965

Hep O Şarkı 1965

Sayılı Dakikalar 1965

Kırık Hayatlar Vadide 1965

Güzel Bir Gün İçin 1965

Yasak Cennet 1965

Satılık Kalp Selma 1965

Evcilik Oyunu 1964

İstanbul Kaldırımları 1964

Suçlular Aramızda 1964

Aşk ve Kin 1964

Duvarların Ötesi 1964

Bitirimsin Hanım Abla 1964

Şoförler Kralı 1964

Bahçevan 1963

Kahpe 1963

Acı Aşk 1963

Akdeniz Şarkısı 1963

Aşk Tomurcukları 1963

İlk Göz Ağrısı 1963

Kadınlar Hep Aynıdır 1963

Hayat Bazen Tatlıdır 1962

Küçük Hanımın Kısmeti 1962

Aşka Karşı Gelinmez 1962

Yalnızlar İçin 1962

Küçük Hanımın Şoförü Neriman 1962

Daima Kalbimdesin 1962

Gönül Avcısı 1962

Küçük Hanım Avrupa'da Neriman 1962

Kızıl Vazo 1961

Küçük Hanımefendi Neriman 1961

Tatlı Günah 1961

Aşkın Saati Gelince 1961

Bir Demet Yasemen 1961

Bir Yaz Yağmuru 1961

Bülbül Yuvası 1961

Düğün Alayı 1961

Özleyiş 1961

Zavallı Necdet 1961

Aslan Yavrusu 1960

Gece Kuşu 1960

Satın Alınan Adam 1960

Ayşecik Şeytan Çekici 1960

Bir Yaz Yağmuru 1960

İlk Aşk 1960

Yeşil Köşkün Lambası 1960

Kanlı Firar Türkan Akyel 1960

Ömrümün Tek Gecesi 1959

Samanyolu 1959

Annemi Arıyorum 1959

Binnaz Binnaz 1959

Kırık Plak 1959

Ölmeyen Aşk Semra 1959

Hayat Cehennemi Nermin 1958

Beraber Ölelim 1958

Daha Çekecek Miyim? 1958

Kederli Yıllar 1958

Çileli Bülbül 1957

Çölde Bir İstanbul Kızı 1957

Mahşere Kadar 1957

Lejyon Dönüşü 1957

Kader 1955

Ölüm Korkusu 1955

Son Beste 1955

Öldüren Şehir Selma 1953

Köroğlu 1953

Çakırcalı Mehmet Efe'nin Definesi 1952

Kanlı Çiftlik 1952

Yavuz Sultan Selim Ağlıyor 1952

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