Belgin Doruk kimdir? Belgin Doruk filmleri dizileri! Belgin Doruk kaç yaşında, nereli?
Sinema oyuncusu Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu Aydın Birsel, Bursa'daki evinin kapısının önünde ölü bulundu. Gündeme gelen haberlerin ardından Belgin Doruk kimdir? sorusunun yanıtı merak edildi. Belgin Doruk kaç yaşında, nereli? Belgin Doruk filmleri nedir?
Belgin Doruk kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor.
BELGİN DORUK KİMDİR?
Belgin Doruk (28 Haziran 1936 - 26 Mart 1995) Türk oyuncu ve modeldir. 1950'ler ve 1960'ların önde gelen Türk sinema yıldızlarından biriydi. 1952 yılında ortaokul son sınıftayken annesinin desteğiyle katıldığı bir yarışmada birinci oldu. Çakırcalı Mehmet Efe'nin Definesi adlı film ile sinema kariyerine başladı.
Bunun ardından kendini Yeşilçam'da buldu ve ilk filmi olan 'Çakırcalı'nın Definesi'ni çevirdi. Ayhan Işık'la oynadığı bu filmin yönetmeni Enver Paşa'nın yeğeni olan Faruk Kenç'ti ve ilk evliliğini kendisinden 26 yaş büyük olmasına rağmen onunla yaptı. Bu ilk filmini çektikleri Aydın yakınlarındaki Çakmak Çiftliği ise ilginç bir tesadüf, ikinci evliliğini yaptığı yapımcı Özdemir Birsel'indi.
Belgin Doruk, sinemada güzelilğiyle, oyun gücüyle ve yanağındaki gamzesiyle büyük sükse yaptı. Gamzesiyle ilgili anlattığı anıları da ilginçti ünlü yıldızın..."Annem bana hamileyken Ankara'da Gazi Çiftliği'ndeymiş. Benim gamzeli olmamı istediği için de bol bol ayva yemiş. Gerçekten de gamzeli doğdum. Tesadüf işte... Ama annem bunun tesadüf olmadığını söylerdi hep."
1953'te yapılan güzellik yarışmasında Türkiye İkinci Güzeli seçildi. Türk sinemasının bir döneminde en çok film çeviren ve en çok sevilen oyuncu oldu.Zeki Müren'le birçok filmde başrol oynadı. (1959'da 'Kırık Plak', 1961'de 'Hep O Şarkı', 1962'de 'Bahçevan', 1963'de 'İstanbul Kaldırımları', 1964'de 'Hayat Bazen Tatlıdır'). Ayhan Işık ile iyi bir ikili oluşturdu ve birlikte çevirdikleri "Küçük Hanım" serisi çok tutuldu. Sanatçı, çoğunlukla melodramların ya da duygusal güldürülerin değişmez oyuncusu oldu. 1964 yılında Orhan Elmas'ın yönettiği 'Duvarların Ötesi' adlı filmde Tanju Gürsu ile başrolü paylaştı.
1970 lerde hemen hemen tüm sinema starlarının yaptığı gibi O'da sahne denemesi yapmış ,ama 1971 yılında dönemin ünlü gazinosu Çakıl'da sahneye çıkmaya hazırlanan Doruk, genel provada söyleyeceği şarkıları unutunca bu hayalini gerçekleştiremedi.
1960'lı yılların bir numaralı yıldızı olan Belgin Doruk, 1970'lerde değişen sinemayla birlikte önce starlığını, sonra sağlığını yitirdi. Aşırı kiloları, içine düştüğü yalnızlık ve ekonomik kriz onu etkiledi. 1975'ten sonra sinemadan ayrıldı.
Zayıflamak için kullandığı anfetaminli ilaçlar yüzünden sinir sistemi altüst oldu, kilo almaya başladı. Şişli'deki Fransız Lape Psikiyatri Hastanesi'nde deli muamelesi görüp zincirlere vuruldu, evine icra gelip eski kocasının eski koltuklarına muhtaç oldu. bir kutu hapı yutarak intihara kalkıştı.
Siyah-beyaz Türk filmlerinin 'Küçük hanımefendisi' Belgin Doruk, sağlığı bozulup aşırı kilolanınca, "Hayranlarım beni hep filmlerdeki gibi hatırlasın" diyerek inzivaya çekildi. Ölene kadar da kimseye görünmedi.
Kalp yetmezliği sonunda 26 Mart 1995 de İstanbul'da hayata veda etti.
İlk evliliğini 17 yaşında iken yönetmen faruk kenç ile yapmış, bu evlilkten "gül" adını verdiği bir kızı , ikinci evliliğini yapımcı özdemir birsel ile gerçekleştirmiş ve bu evlilikten de "aydın" adını verdiği bir oğlu var.
Filmografi
- Gecekondu Rüzgârı 1972
- Pamuk Prenses Ve 7 Cüceler Ana Kraliçe 1970
- Gönül Meyhanesi 1970
- Küçük Hanımın Şoförü 1970
- Şahane İntikam 1969
- Ayşecik Yuvanın Bekçileri Leyla 1969
- İstanbul'u Sevmiyorum 1968
- Kanlı Nigâr Kanlı Nigâr 1968
- Atlı Karınca Dönüyor 1968
- Yıkılan Gurur 1967
- Toprağın Kanı 1966
- Allahaısmarladık 1966
- Allahaısmarladık Yavrum/ Yarın Ağlayacağım 1966
- Sevgilim Bir Artistti 1966
- Bozuk Düzen 1965
- Şoförün Kızı 1965
- Bir Gönül Oyunu 1965
- Hep O Şarkı 1965
- Sayılı Dakikalar 1965
- Kırık Hayatlar Vadide 1965
- Güzel Bir Gün İçin 1965
- Yasak Cennet 1965
- Satılık Kalp Selma 1965
- Evcilik Oyunu 1964
- İstanbul Kaldırımları 1964
- Suçlular Aramızda 1964
- Aşk ve Kin 1964
- Duvarların Ötesi 1964
- Bitirimsin Hanım Abla 1964
- Şoförler Kralı 1964
- Bahçevan 1963
- Kahpe 1963
- Acı Aşk 1963
- Akdeniz Şarkısı 1963
- Aşk Tomurcukları 1963
- İlk Göz Ağrısı 1963
- Kadınlar Hep Aynıdır 1963
- Hayat Bazen Tatlıdır 1962
- Küçük Hanımın Kısmeti 1962
- Aşka Karşı Gelinmez 1962
- Yalnızlar İçin 1962
- Küçük Hanımın Şoförü Neriman 1962
- Daima Kalbimdesin 1962
- Gönül Avcısı 1962
- Küçük Hanım Avrupa'da Neriman 1962
- Kızıl Vazo 1961
- Küçük Hanımefendi Neriman 1961
- Tatlı Günah 1961
- Aşkın Saati Gelince 1961
- Bir Demet Yasemen 1961
- Bir Yaz Yağmuru 1961
- Bülbül Yuvası 1961
- Düğün Alayı 1961
- Özleyiş 1961
- Zavallı Necdet 1961
- Aslan Yavrusu 1960
- Gece Kuşu 1960
- Satın Alınan Adam 1960
- Ayşecik Şeytan Çekici 1960
- Bir Yaz Yağmuru 1960
- İlk Aşk 1960
- Yeşil Köşkün Lambası 1960
- Kanlı Firar Türkan Akyel 1960
- Ömrümün Tek Gecesi 1959
- Samanyolu 1959
- Annemi Arıyorum 1959
- Binnaz Binnaz 1959
- Kırık Plak 1959
- Ölmeyen Aşk Semra 1959
- Hayat Cehennemi Nermin 1958
- Beraber Ölelim 1958
- Daha Çekecek Miyim? 1958
- Kederli Yıllar 1958
- Çileli Bülbül 1957
- Çölde Bir İstanbul Kızı 1957
- Mahşere Kadar 1957
- Lejyon Dönüşü 1957
- Kader 1955
- Ölüm Korkusu 1955
- Son Beste 1955
- Öldüren Şehir Selma 1953
- Köroğlu 1953
- Çakırcalı Mehmet Efe'nin Definesi 1952
- Kanlı Çiftlik 1952
- Yavuz Sultan Selim Ağlıyor 1952
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