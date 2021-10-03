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Belgelerle Budapeşte'den İstanbul'a yolculuğun hikayesi SKSM'de

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belgelerle Budapeşte'den İstanbul'a yolculuğun hikayesi SKSM'de

Küçükçekmece Belediyesi, ikincisini düzenlediği Masal İstanbul Festivali kapsamında Macar Kültür Merkezi ile Macar Teknik ve Ulaşım Müzesi iş birliği ile "Doğu'ya Açılmak" isimli sergiyi, sanatseverlerle buluşturdu.

İSTANBUL (DHA) - Küçükçekmece Belediyesi, ikincisini düzenlediği Masal İstanbul Festivali kapsamında Macar Kültür Merkezi ile Macar Teknik ve Ulaşım Müzesi iş birliği ile "Doğu'ya Açılmak" isimli sergiyi, sanatseverlerle buluşturdu.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğindeki serginin açılışını Macaristan Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi Balazs Szöllössy, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve sanatseverler birlikte gerçekleştirdi.

BUDAPEŞTE'DEN İSTANBUL'A YOLCULUĞUN HİKAYESİ

Sergiye ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, "Festivalimize ve Küçükçekmecemizde kültür ve sanata yaptıkları katkılardan dolayı Macar Kültür Merkezi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Macaristan ve Macar kültürü ile iş birliğimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

Buhar gemilerinin 19'uncu yüzyılda Tuna'da seyahat etmenin anlamını nasıl derinden şekillendirdiğini göstermeyi amaçladığı ifade edilen sergide, Budapeşte'den İstanbul'a su yoluyla yapılan yolculuğun hikayesi belgelerle anlatılıyor.

10 EKİM'E DEK ZİYARETÇİLERE AÇIK OLACAK

1830'lu yıllardan 1914'e kadar DDSG adlı şirketin yol haritasının işlendiği sergide, DDSG'nin Viyana'dan Sulina'ya ve İstanbul'a buharlı gemi hatları ve hizmetleri oluşturma konusundaki öncü rolü de vurgulanıyor. Yapılan açıklamaya göre vapur hatlarıyla rekabet eden demiryolu hatlarının iki ülke arasında ve özellikle Budapeşte ile İstanbul arasında çok güçlü bir bağ kurduğu da belgelerde ön plana çıkıyor. Ayrıca sergi, 10 Ekim'e kadar SKSM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.


Belgelerle Budapeşte'den İstanbul'a yolculuğun hikayesi SKSM'de

Belgelerle Budapeşte'den İstanbul'a yolculuğun hikayesi SKSM'de

Belgelerle Budapeşte'den İstanbul'a yolculuğun hikayesi SKSM'de

Belgelerle Budapeşte'den İstanbul'a yolculuğun hikayesi SKSM'de

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