Belen Kömürçukuru Pekmezi coğrafi işaret tescil belgesi aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belen Kömürçukuru Pekmezi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Belen Kömürçukuru Pekmezi coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Belen Kömürçukuru Pekmezi coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Hatay'ın Belen Kömürçukuru Pekmezi coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Türk Patent ve Marka Kurumuna kentin bilinen lezzetlerinden pekmez için başvuru yapıldığı belirtildi.

Mahreç adı "Belen Kömürçukuru Pekmezi" olan ürüne coğrafi işaret tescil belgesi verildiği bildirilen açıklamada, "İlçemiz adına coğrafi işaret tescili alan ilk ürün oldu. Belen Kömürçukuru Pekmezi, Hatay'ın 11'inci coğrafi işaret tescilli ürünü oldu. Adı, üretim yeri ve üretim metodu koruma altına alındı." denildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Jülide İskenderoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Onur Akay Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ecem Güzel Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belen Kömürçukuru Pekmezi coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 10:33:35. #1.16#

title