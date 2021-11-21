Belemedik Tabiat Parkı'nda sonbahar kamp etkinliği yapıldı - Haberler
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Belemedik Tabiat Parkı'nda sonbahar kamp etkinliği yapıldı

AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel
Belemedik Tabiat Parkı'nda sonbahar kamp etkinliği yapıldı

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda sonbahar kamp etkinliği gerçekleştirildi.

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda sonbahar kamp etkinliği gerçekleştirildi.

Kamp Adana Grubu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Belemedik Tabiat Parkı'nda çok sayıda çadır kuruldu.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, kamp alanını ziyaret ederek katılımcılara Belemedik Tabiat Parkı hakkında bilgiler verdi.

Kamp Adana Grubu kurucusu Furkan Gülcü, etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden doğaseverlerin katıldığını belirtti.

Etkinlik kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ve katılımcılara çeşitli eğitimler verdiklerini aktaran Gülcü, geçen yıl ilkini düzenledikleri sonbahar kampını geleneksel hale getirdiklerini kaydetti.

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri

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