Belek Turizm Merkezinde konaklayacak ilk turistler alkışlarla karşılandı (2)
Belek Turizm Merkezinde hizmet veren bir otel Otelin plajı ve iskelesinde sosyal mesafe kurallarına göre yapılan düzenleme Otelin içinde yapılan hazırlıklar ve alınan tedbirler Bir otel personeli ile röportaj ANTALYA - Antalya'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme...
01.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:09
Belek Turizm Merkezinde hizmet veren bir otel
Otelin plajı ve iskelesinde sosyal mesafe kurallarına göre yapılan düzenleme
Otelin içinde yapılan hazırlıklar ve alınan tedbirler
Bir otel personeli ile röportaj
ANTALYA - Antalya'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinde Belek Turizm Merkezinde konaklayacak ilk turistler alkışlarla karşılandı. (2)
Kaynak: AA