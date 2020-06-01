Belek Turizm Merkezinde konaklayacak ilk turistler alkışlarla karşılandı (2) Belek Turizm Merkezinde hizmet veren bir otel Otelin plajı ve iskelesinde sosyal mesafe kurallarına göre yapılan düzenleme Otelin içinde yapılan hazırlıklar ve alınan tedbirler Bir otel personeli ile röportaj ANTALYA - Antalya'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme...

Belek Turizm Merkezinde hizmet veren bir otel Otelin plajı ve iskelesinde sosyal mesafe kurallarına göre yapılan düzenleme Otelin içinde yapılan hazırlıklar ve alınan tedbirler Bir otel personeli ile röportaj ANTALYA - Antalya'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinde Belek Turizm Merkezinde konaklayacak ilk turistler alkışlarla karşılandı. (2) Kaynak: AA