Belediyenin temin ettiği cenaze nakil aracı hizmete girdi - Haberler
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Belediyenin temin ettiği cenaze nakil aracı hizmete girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Belediyenin temin ettiği cenaze nakil aracı hizmete girdi

Kütahya'nın Emet ilçesinde, belediyenin temin ettiği cenaze nakil aracı hizmete girdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, belediyenin temin ettiği cenaze nakil aracı hizmete girdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçede araçların hizmete girmesi sebebiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Emet Belediyesi olarak vatandaşlarımızın en mutlu günlerinde yanında olmak kadar en acılı günlerinde de yanlarındayız. Vefat eden vatandaşlarımıza karşıda son görevimizi en iyi şekilde yapmak ve vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin en acılı günlerinde yanlarında olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı göstermek adına yeni cenaze nakil aracımızı belediyemiz filosuna kattık. 4 cenazelik aracımızın soğutma sistemleri de bulunuyor. Yeni aracımız memleketimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Belediyenin temin ettiği cenaze nakil aracı hizmete girdi

Belediyenin temin ettiği cenaze nakil aracı hizmete girdi

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Haber: Belediyenin temin ettiği cenaze nakil aracı hizmete girdi - Haberler
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