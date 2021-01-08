Son Dakika! Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı

Son Dakika! Samsun'da belediye işçilerini taşıyan servis rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucuyla aydınlatma direğine çarptı. Kazada can pazarı yaşanırken, 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 20 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Uzuner idaresindeki 06 CHU 16 plakalı Atakum Belediyesine ait servis midibüsü rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp yol ortasına devrildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 20 kişi de yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı