Son Dakika! Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika! Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı

08.01.2021 08:32 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:14

Son Dakika! Samsun'da belediye işçilerini taşıyan servis rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucuyla aydınlatma direğine çarptı. Kazada can pazarı yaşanırken, 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 20 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Uzuner idaresindeki 06 CHU 16 plakalı Atakum Belediyesine ait servis midibüsü rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp yol ortasına devrildi.

Korkunç kaza! Belediye işçilerini taşıyan servis devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 20 kişi de yaralandı.

Korkunç kaza! Belediye işçilerini taşıyan servis devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika! Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
MURAT: tek sebebi hız yokuş aşağı hayvan gibi gidersen olacağı bu.
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 09:15:05. #1.14#
title