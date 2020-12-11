Belediyenin atölyesinde üretilen bank ve kameriyeler kullanıma sunuldu
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Belediyenin atölyesinde üretilen bank ve kameriyeler kullanıma sunuldu

11.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:56
Belediyenin atölyesinde üretilen bank ve kameriyeler kullanıma sunuldu

Pozantı Belediyesi'nin kendi atölyesinde ürettiği bank ve kameriyeler ilçe merkezindeki park ve bahçelere monte ediliyor.

Pozantı Belediyesi'nin kendi atölyesinde ürettiği bank ve kameriyeler ilçe merkezindeki park ve bahçelere monte ediliyor.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın geçen aylarda belediye atölyesini güçlendirmesi sonrasında çalışmalar hem hız kazandı hem de maddi anlamda ekonomik kazanç sağlandı.

Atölyedeki marangoz, demirci, kaynak ve boyacı personelleri dışa bağımlı kalmamak için gerekli malzemeleri toptan alarak cüzi miktarda üretim yapıyorlar.

Belediye atölyesinde üretilen kameriyeler ve banklar personeller tarafından 25 Mayıs Parkı'na monte edilerek halkın kullanımına sunuldu.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "25 Mayıs Kurtuluş Parkımızdaki oturma gruplarının tamamını Pozantı Belediyesi atölyesinde personelimiz tarafından üretilen kameriyeler ve piknik masaları ile yenileyerek, halkımız için hem konfor sağladık hem de ilçe girişine bir görsellik kazandırdık. Hayırlı olsun Pozantı" ifadelerini kullandı. - ADANA

Belediyenin atölyesinde üretilen bank ve kameriyeler kullanıma sunuldu
Belediyenin atölyesinde üretilen bank ve kameriyeler kullanıma sunuldu
Belediyenin atölyesinde üretilen bank ve kameriyeler kullanıma sunuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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