Belediyenin 'Askıda cihaz' kampanyasına kargo şirketinden destek

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat geçtiğimiz günlerde uzaktan eğitime erişim için gerekli cihazlara ulaşamayan öğrencilere yönelik "Askıda Cihaz" kampanyası başlattığını duyurmuştu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat geçtiğimiz günlerde uzaktan eğitime erişim için gerekli cihazlara ulaşamayan öğrencilere yönelik "Askıda Cihaz" kampanyası başlattığını duyurmuştu. Kampanya kapsamında Yurtiçi Kargo ile bir işbirliği gerçekleştirildiğini belirten Başkan Rıza Akpolat "Askıda Cihaz" kampanyası kargolarının Yurtiçi Kargo tarafından ücretsiz olarak taşınacağını açıkladı.

Uzaktan eğitime erişim için evinde interneti, bilgisayarı, televizyonu olmayan öğrenciler için Beşiktaş Belediyesi de evinde çalışır durumda olan tablet, bilgisayar ve televizyonu ya da bu kampanya için satın aldığı cihazı ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırabilmek için "Askıda Cihaz" kampanyası başlatmıştı. Eğitimde seferberlik başlatan Beşiktaş Belediyesi'nin hayata geçirdiği kampanya çerçevesinde öğrencilere cihaz göndermek isteyen vatandaşların cihaz gönderileri Yurtiçi Kargo ile yapılan işbirliği ile ücretsiz taşınacak. Beşiktaşlı komşuları ve Türkiye'nin her yerinden büyük ilgi gören kampanyaya destek vermek isteyenlerin, cihazları sağlam bir şekilde ambalajlayarak kendisine en yakın Yurtiçi Kargo şubesine bırakabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı