Yahyalı Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Belediyem Benimle El Ele Projesi" devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında yaşlı, bakıma muhtaç, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara evde temizlik hizmeti veriliyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, projeyle ilgili şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gönül Belediyeciliği' diye Türkiye çapında başlattığı bir projesi var. Ondan ilham alarak, ilçemizdeki 65 yaş üzeri yaşlılar, bakıma muhtaç, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın gönüllerine girme adına böyle bir projeye imza attık. İlçemizde 6 kişiden oluşan iki temizlik ekibi kurduk. Bu ekiplerimiz, temizlik ihtiyacı olan hemşehrilerimizin ev ve kişisel temizliklerini yapıyor. Proje sayesinde ihtiyaç sahiplerine giderek, onları yerinde görme şansımız oluyor. İhtiyaç sahiplerinin çevre ve kişisel temizliklerini yapıyoruz. Bu güzelliği sadece ihtiyaç sahiplerine değil, camilerimize de yapıyoruz. Biz hizmet etmeyi ibadet olarak görüyoruz. İbadet aşkıyla gece gündüz demeden, insanlarımıza gönül belediyeciliği yapma konusunda gayret ediyoruz."

Öztürk, projeyi sürdüreceklerini de belirtti.

Kaynak: AA