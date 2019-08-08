Belediyelerde akraba atamaları ve işten çıkarma tartışmaları

08.08.2019 16:31

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Erol Kaya, belediye başkanı Halil Arda'nın eşine belediyede oda tahsis ettirdiğini, önceki dönemde alınan bazı şirket personellerinin işten çıkarılarak tazminatlarının ödenmediğini öne sürdü.

Kaya, partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta belediye başkanlığına seçilen CHP'li Halil Arda'nın ilk 100 günlük dönemde hiçbir proje gerçekleştiremediğini, var olan hizmetlerin devamı konusunda da başarılı olamadığını savundu.

Belediye personelinden bazı kişilerin mobbing sayılabilecek görev değişiklikleriyle cezalandırıldığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"İzmir'de Karaburun, Torbalı ve Menderes belediye şirketlerindeki etik olmayan görevlendirmeler kervanına Sayın Arda da iştirak etmiş, son meclis toplantımızda Gazibel ve Sarbel şirketleri için il başkanı ve genel başkanının beyanlarına ve bizim grup olarak muhalefetimize rağmen oy çokluğu ile yetki almıştır. Sayın Halil Arda'nın eşi Sayın Deniz Arda'ya adeta eşbaşkan gibi belediyede oda tahsis edilmiştir.

Önceki dönemde alınan bazı şirket personelleri, bütçe ve ilgili kanun maddeleri ile merkez dosyada oldukları gerekçe gösterilerek işten çıkarılmış ve tazminatları ödenmemiştir. Bu uygulamanın tam tersine güvenlik soruşturması yapılmamış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı izni olmaksızın Özel Kalem Müdürlüğüne vekaleten atama yapılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurlarının sağlıkları ile ilgili almış oldukları hastane raporları dahi mobbing uygulanarak hakem hastanelere yollanmıştır.

Tasarruf tedbirlerinden bahisle birçok harcamada kısıtlamaya giden ve maaşlara cüzi miktarda zam yapan yönetim, konu kendi konforları olunca 2 adet sıfır makam aracı almak ve makam odaları yapmakta tereddüt etmemiştir."

Kaynak: AA