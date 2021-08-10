BELEDİYE ŞİRKETLERİ YÖNETİM KURULU BİR ARAYA GELDİ
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BELEDİYE ŞİRKETLERİ YÖNETİM KURULU BİR ARAYA GELDİ

BELEDİYE ŞİRKETLERİ YÖNETİM KURULU BİR ARAYA GELDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

BELEDİYE ŞİRKETLERİ YÖNETİM KURULU BİR ARAYA GELDİYönetim Kurulu Başkanı Celalettin Özel başkanlığında Yürüyen Köşk'te toplanan her iki şirket yönetim kurulu üyeleri yapılan çalışmalar, önümüzde ki günlerde yapılması planlanan projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

BELEDİYE ŞİRKETLERİ YÖNETİM KURULU BİR ARAYA GELDİ

Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Özel başkanlığında Yürüyen Köşk'te toplanan her iki şirket yönetim kurulu üyeleri yapılan çalışmalar, önümüzde ki günlerde yapılması planlanan projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Şirketlerimizin daha iyi ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi için düzenli toplantılar yaptıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Özel; "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar her iki şirketimizin yönetim kurulu üyeleri ile sürekli bir araya gelerek istişareler yapıyoruz. Yapmış olduğumuz toplantılarla belediye şirketlerimizi daha nasıl iyi bir duruma getirebiliriz çabası içindeyiz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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