Belediye otobüsünün şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada (2) - Haberler
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Belediye otobüsünün şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada (2)

Belediye otobüsünün şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIDiyarbakır'da çıkan tartışmada belediye otobüsünden indirilen ve taksiyle gittiği son durakta bekleyip şoför Mehmet Cingöz'ü bıçakla yaralayan Kadri Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DİYARBAKIR (DHA) - TUTUKLANDI

Diyarbakır'da çıkan tartışmada belediye otobüsünden indirilen ve taksiyle gittiği son durakta bekleyip şoför Mehmet Cingöz'ü bıçakla yaralayan Kadri Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR,


Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Son Dakika Haberleri

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