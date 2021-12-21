Belediye otobüsünün şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel
TUTUKLANDIDiyarbakır'da çıkan tartışmada belediye otobüsünden indirilen ve taksiyle gittiği son durakta bekleyip şoför Mehmet Cingöz'ü bıçakla yaralayan Kadri Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
DİYARBAKIR (DHA) - TUTUKLANDI
Diyarbakır'da çıkan tartışmada belediye otobüsünden indirilen ve taksiyle gittiği son durakta bekleyip şoför Mehmet Cingöz'ü bıçakla yaralayan Kadri Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR,
Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Son Dakika Haberleri
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