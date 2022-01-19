Belediye otobüsü yolda kalınca iş yolculara düştü - Haberler
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Belediye otobüsü yolda kalınca iş yolculara düştü

Belediye otobüsü yolda kalınca iş yolculara düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına kalan kar yağışı Malatya'da da hayatı olumsuz etkiliyor.

MALATYA (İHA) - Yurdun büyük bölümünü etkisi altına kalan kar yağışı Malatya'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde 30 santime yaklaşan kar kalınlığı nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan yolcu otobüsünü ise yolcular iterek kurtarmaya çalıştı.

Uzun zamandan sonra yoğun kar yağışının görüldüğü Malatya merkezde, sabah işlerine gitmek için yola çıkan yüzlerce vatandaş yolda kaldı. Kara saplanan araçların yardımına belediye ekipleri yetişirken, Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi üzerinde de körüklü yolcu otobüsü yolda kaldı. Sabah erken saatlerde karlı yolda mahsur kalan otobüste bulunan yolcular otobüsü itmeye başladı. Yolcuların gayreti ile otobüs saplandığı kardan çıkarılamayınca yardıma büyükşehir belediyesi ekipleri yetişti. Yolun açılması ile otobüs seyrine devam etti. - MALATYA

Belediye otobüsü yolda kalınca iş yolculara düştü

Belediye otobüsü yolda kalınca iş yolculara düştü

Belediye otobüsü yolda kalınca iş yolculara düştü

Belediye otobüsü yolda kalınca iş yolculara düştü

Belediye otobüsü yolda kalınca iş yolculara düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Malatya, kar, 3. Sayfa, Haber

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