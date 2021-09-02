Belediye otobüslerinde "vatan size minnettar" anonsu duygulandırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye otobüslerinde "vatan size minnettar" anonsu duygulandırıyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli uygulama başlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli uygulama başlatıldı.

Ulaşım Daire Başkanlığınca geliştirilen uygulamada, şehit yakınları ve gazilerin belediye otobüslerinde ücretsiz kullandığı Kart54'i okuttukları sırada cihazdan "vatan size minnettar" sesi yükseliyor.

Uygulama, şehit yakınları ve gaziler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Çolak, gazetecilere, otobüslerde "vatan size minnettar" sözünü duymalarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Çolak, uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür ederek, "O sesi duyunca kendimi yeniden gazi olmuş gibi hissettim. Kartı okutunca cihazdan önceleri 'serbest kart' diyordu ama 'vatan size minnettar' demesiyle 30 yıl önceye gittim. 30 yıl önce ben bu vatana bir şeyler vermişim ki 30 yılda olduğu gibi bugün de vatan bana sahip çıkıyor. Çok gururlandım ve tüylerim diken diken oldu." diye konuştu.

Şehit babası Cemal Öztürk de uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vatan size minnettar kelimesini duyunca çok gururlandım, onur duydum." dedi.

Belediye otobüslerinde 'vatan size minnettar' anonsu duygulandırıyor
Belediye otobüslerinde 'vatan size minnettar' anonsu duygulandırıyor
Belediye otobüslerinde 'vatan size minnettar' anonsu duygulandırıyor
Belediye otobüslerinde 'vatan size minnettar' anonsu duygulandırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Derya Şensoy Metin Çekmez
Spor Diego Marcao Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Belediye otobüslerinde "vatan size minnettar" anonsu duygulandırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 13:27:25. #1.15#

title