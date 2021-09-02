Belediye otobüslerinde "vatan size minnettar" anonsu duygulandırıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli uygulama başlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli uygulama başlatıldı.

Ulaşım Daire Başkanlığınca geliştirilen uygulamada, şehit yakınları ve gazilerin belediye otobüslerinde ücretsiz kullandığı Kart54'i okuttukları sırada cihazdan "vatan size minnettar" sesi yükseliyor.

Uygulama, şehit yakınları ve gaziler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Çolak, gazetecilere, otobüslerde "vatan size minnettar" sözünü duymalarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Çolak, uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür ederek, "O sesi duyunca kendimi yeniden gazi olmuş gibi hissettim. Kartı okutunca cihazdan önceleri 'serbest kart' diyordu ama 'vatan size minnettar' demesiyle 30 yıl önceye gittim. 30 yıl önce ben bu vatana bir şeyler vermişim ki 30 yılda olduğu gibi bugün de vatan bana sahip çıkıyor. Çok gururlandım ve tüylerim diken diken oldu." diye konuştu.

Şehit babası Cemal Öztürk de uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vatan size minnettar kelimesini duyunca çok gururlandım, onur duydum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş