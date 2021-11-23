Belediye meclisinde "Şahin K" tartışması: Konu nereden ona geldi? Pardon performansı konuşuyoruz
Bolu Belediye Meclisi'nde cinsel içerikli film yıldızı Şahin K tartışması yaşandı. Bütçe görüşmeleri sırasında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Şahin K'ya konu nereden geldi? Pardon performansı konuşuyoruz doğru." sözlerine AK Partili Meclis üyesi Uğur Akbay, "Sizin nerelerde aktif olduğunuzun kanıtıdır" yanıtını verdi.
Bolu Belediye Meclisi kasım ayı 2'nci oturumu Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirildi. Belediye Meclisi'nde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Şahin K" sözleri tartışma çıkardı.
Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bütçe görüşmeleri sırasında, "Şahin K'ya konu nereden geldi ya? Pardon performansı konuşuyoruz doğru." sözlerine tepki gösteren Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, "Sizin nerelerde aktif olduğunuzun kanıtıdır" yanıtını vermesi tartışmanın fitilini ateşledi.
Sinirlenen Başkan Özcan'ın "Bunu açıklar mısın?" sorusuna AK Partili Akbay, "Her mecliste yok Başak Sineması, yok gazoz, yok Şahin K, yok bilmem ne? Bunları söyleyen sizsiniz. Biz bunları dile getirdik mi? Bizim ağzımızdan duydunuz mu? Sinirlenmeye gerek yok." yanıtını verdi.
Başkan Özcan ise "Konu Şahin K'nın performansı mı yoksa belediyenin performansı mı? Sen ona bak. Birçok insan bakıyor Şahin K kim diye? Uğur Bey'in arkadaşı" dedi.
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