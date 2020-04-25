Belediye işçilerinden unutulmaz şaka Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediye personelleri arkadaşlarına tabut şakası yaptı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediye personelleri arkadaşlarına tabut şakası yaptı. Komik görüntüleri başka bir vatandaş anbean kaydetti.

Aydın'ın İnvirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde yoğun tempoda çalışan belediye personelleri, mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı. Görüntülerde, Belediye personeli içinde canlı bir kişinin olduğu kamyonetin arkasında bulunan tabutu indirmesini istiyor. İçinde canlı bir kişinin olduğunu düşünmeyen mesai arkadaşlarının tabutu açmasını isteyen şakacı personeller, tabutun kapağının açılmasıyla sağa sola kaçışmaya başlıyor. Daha sonra şaka olduğunu anlayan şakazedeler mesai arkadaşlarıyla beraber gülerek güzel bir anıya imza atıyor. Sosyal medyada gündeme oturan video paylaşım rekorları kırıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA