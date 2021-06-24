Belediye işçileri iş makineleriyle yangını söndürdü

Mersin'in Erdemli ilçesinde otlarla kaplı tarlada çıkan yangın çevredeki seralara sıçramadan duyarlı belediye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otlarla kaplı tarlada çıkan yangın çevredeki seralara sıçramadan duyarlı belediye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye ilçeye bağlı Kocahasasanlı ve Üçtepe Mahallelerine yakın Çamlıtepe Mevkisi'ndeki kuru otlarla kaplı bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Seralarında olduğu bölgede rüzgarın da etkisiyle alevler hızla tarlayı ve çevresini sardı. Yangına vatandaşların müdahale ettiğini fark eden Erdemli Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler yürüttükleri çalışmayı bırakarak iş makinalarıyla yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin duyarlılığı alevlerin seralara ulaşıp daha büyük maddi kayıplar yaşanmasına engel oldu. Bazı seralar küçük çaplı hasanla kurtuldu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışma ise sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı