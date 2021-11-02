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BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZA ZİYARET

Habermetre - Haberler | Toplum
BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZA ZİYARET

Türk Kızılayı Sinop Şubesi Başkanı Kemal ALBAYRAK beraberindeki heyet ile birlikte Kızılay Haftası sebebiyle Belediye Başkanımız Barış AYHAN'ı makamında ziyaret etti.

SİNOP (Habermetre) - Türk Kızılayı Sinop Şubesi Başkanı Kemal ALBAYRAK beraberindeki heyet ile birlikte Kızılay Haftası sebebiyle Belediye Başkanımız Barış AYHAN'ı makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanımız Barış AYHAN Türk Kızılayı Sinop Şubesi Başkanı Kemal ALBAYRAK ve beraberindeki heyet ile bir süre sohbet ederken, özverili çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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