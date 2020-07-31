Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
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Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Sümeyra Tilki, eşinin evli başka bir kadınla ilişkisi olduğunu belirterek kendisine kumpas kurduğunu söyledi. Eşi Ahmet Tilki'nin bahsi geçen kadınla çekilen fotoğrafını paylaşan Tilki, "Her şeyin nedeni bu fotoğraf" dedi.

Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
31.07.2020 09:08 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:57

Kocasının makam şoförlüğünü yaptığı Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'le yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşen Sümeyra Tilki, eşi Ahmet Tilki'nin kendisini evli başka bir kadınla aldattığını ifade etti. Sümeyra Tilki, eşinin bahsi geçen kadınla çekilen fotoğraflarını "Her şeyin nedeni bu fotoğraf" sözleriyle paylaştı.

"BENİMLE EVLİYKEN BAŞKA EVLİ BİR KADINLA İLİŞKİ YAŞIYORDU"

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; eşinin kendisine kumpas kurduğunu savunan Sümeyra Tilki, Ahmet Tilki'nin başka bir kadınla fotoğrafını paylaşarak, "İşte her şeyin nedeni bu fotoğraf. Kendisi benimle evliyken başka evli bir kadınla ilişki yaşıyordu. Ben bunu öğrenince deliye döndü. Zaten fotoğraflar ortada. Herkese ahlak dersi veriyor ama evli, çocuklu bir kadınla birlikte olmaktan da geri durmuyor" dedi.

"HERKES NASIL BİR İNSAN OLDUĞUNU GÖRSÜN"

Elinde fotoğraf ve ses kayıtları olduğunu kaydeden Tilki, "Bu belgeleri boşanma davamda delil olarak sunacaktım. Ama artık ipin ucu kaçtı. Herkes kendisinin nasıl bir insan olduğunu görsün. Mahkemede fotoğraf, ses kayıtları ve benle evliyken o kadınla yaptığı yazışmaları delil olarak sunacağım. Bundan sonra da konuşmama kararı aldım" paylaşımı yaptı.

Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı

"O FOTOĞRAFLAR EVLENMEDEN ÖNCE"

Söz konusu fotoğrafın 2015-2016 yılına ait olduğunu savunan Ahmet Tilki, şöyle dedi: "Kendi pisliklerini örtbas etmek için böyle davranıyorlar. Geçmişte herkesin ilişkisi olabilir. O fotoğraftaki kadını böyle bir şeyin içine çekmenin bir anlamı yoktu. Umarım o kadın da kendisine dava açar. Geçmişe gitmeye kalkarsak eşim benimle evlenmeden önce ilçe jandarma komutanı ile nişanlandı. Ama komutan bunun nasıl bir insan olduğunu öğrenince nişanı atıp tayinini istedi ve gitti."

"GEÇMİŞTEKİ İLİŞKİLERİM KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Geçmişte bir TSK mensubu ile nişanlandığını doğrulayan Sümeyra Tilki, "Bu nasıl bir ahlaksızlık. Benim geçmişteki ilişkilerim kimseyi ilgilendirmez. Evet nişanlandım ama anlaşamadık ve ayrıldık. Bununla ilgili kimseye hesap vermem" dedi.

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