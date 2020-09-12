Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine hurdaya döndü: 7 yaralı
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Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine hurdaya döndü: 7 yaralı

Elazığ'ın Kovancılar İlçesi Belediye Başkanı Hacı Akpınar'ın kullandığı otomobil önündeki iş makinesine çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada, Akpınar ile birlikte 7 kişi yaralandı.

12.09.2020 21:56 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:31

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar yönetimindeki 23 K 0081 plakalı otomobil, önündeki Mustafa Ekin'in kullandığı iş makinesine çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, Belediye Başkanı Akpınar ile birlikte 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.i.

Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine hurdaya döndü: 7 yaralı

Kaynak: DHA

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