Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı

09.08.2019 18:48

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Isparta Sütçüler İlçe Belediye Başkanı Mustafa Üstün, son yolculuğuna uğurlandı.

Üstün'ün cenazesi, öğle namazına müteakip ilçedeki Sefer Ağa Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Üstün'ün cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Vali Ömer Seymenoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA