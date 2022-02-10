Belediye Başkanı Teke'den Bölge Müdürü Dündar'a ziyaret

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması diledi.

Belediye Başkanı Arif Teke ziyaretinde, Altıntaş ilçesinde yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan projeleri aktardı. Gündem konuları üzerinde de durulan ziyarette Başkan Teke, Bölge Müdürü Dündar'a günün anısına hediye takdim etti.

Bölge Müdürü Birol Dündar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Arif Teke'ye teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı'da yer aldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel