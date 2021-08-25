Belediye Başkanı Solak'ın yaralı haldeyken tedavi ettirdiği kediyi Almanya'da bir aile sahiplendi
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Belediye Başkanı Solak'ın yaralı haldeyken tedavi ettirdiği kediyi Almanya'da bir aile sahiplendi

Belediye Başkanı Solak'ın yaralı haldeyken tedavi ettirdiği kediyi Almanya'da bir aile sahiplendi
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaralı halde bulunan kedi Sinba, tedavisinin ardından kendisini sahiplenen aileye kavuşması için Almanya'ya gönderildi.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaralı halde bulunan kedi Sinba, tedavisinin ardından kendisini sahiplenen aileye kavuşması için Almanya'ya gönderildi.

Sultanhanı Kervansarayı'nı gezmeye gelen bir grup turist, yerde hareketsiz yatan kediyi gördü. Tesadüfen aracıyla oradan geçen Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, turistlerin ilgilendiği yaralı kediyi makam aracına alarak veterinere götürdü.

Tedavisinin ardından yaralı kediye "Sinba" adını veren Solak, kedinin sosyal medya aracılığıyla Almanya'da yaşayan Alman bir aileye sahiplendirildiğini bildirdi.

Solak, konuya ilişkin AA muhabirine, belediyeye giderken iki kadın turistin yol kenarında yerdeki bir şeyle ilgilendiğini gördüğünü söyledi.

Yanlarına yaklaştığında turistlerin yaralı kediyle ilgilendiğini fark ettiğini belirten Solak, "Ben hemen duruma müdahale edip kediyi alarak veterinere götürdüm. Tedavisinin ardından kedi bir gün bizde kaldı. Sosyal medyadan gören hayvan hakları dernekleri kedi için beni aradı. Ben de sahiplendirme işlemini yaptım. Sinba için Almanya'dan bir kişi aradı, sahiplenmek istediğini söyledi. Ankara'da bir temsilcileri varmış, oraya götürdüm. Oradan da Almanya'ya gitti kedimiz." dedi.

Belediye Başkanı Solak'ın yaralı haldeyken tedavi ettirdiği kediyi Almanya'da bir aile sahiplendi
Belediye Başkanı Solak'ın yaralı haldeyken tedavi ettirdiği kediyi Almanya'da bir aile sahiplendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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Belediye Başkanı Solak'ın yaralı haldeyken tedavi ettirdiği kediyi Almanya'da bir aile sahiplendi - Haberler
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