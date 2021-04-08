Belediye Başkanı Şeylan'dan kurumlara ziyaret
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Belediye Başkanı Şeylan'dan kurumlara ziyaret

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Belediye Başkanı Şeylan'dan kurumlara ziyaret

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ile birlikte ilçede bulunan resmi kurum ve kuruluşların müdürlerine nezaket ziyaretinde bulundu.

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ile birlikte ilçede bulunan resmi kurum ve kuruluşların müdürlerine nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde konuşan Başkan Şeylan, hizmetlerde kurumlar arası ilişkilerin çok önemli olduğunu belirterek, "Çatak Belediyesi olarak tüm kurumlarımız ile uyum içinde çalışıyoruz. İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlarımız kendi faaliyet alanları içinde ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için önemli hizmetlerde bulunmakta ve yatırımlar yapmaktadır. Vatandaş odaklı çalışan tüm kurum ve kuruluşların çabalarının önemsenmesi ve takdir edilmesi gerekiyor. Belediyemizin çalışma alanları ve konularının önemli bir kısmında kurumlarımızla istişare ve işbirliği gerekiyor. Bunun için sık sık kurum amirleri ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunuyoruz. Bugün de Çatak Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziraat Bankası Çatak Şubesi, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çatak Mal Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüze nezaket ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Kurum ve kuruluş ziyaretlerimiz devam edecek" dedi. - VAN

Belediye Başkanı Şeylan'dan kurumlara ziyaret
Belediye Başkanı Şeylan'dan kurumlara ziyaret
Belediye Başkanı Şeylan'dan kurumlara ziyaret
Belediye Başkanı Şeylan'dan kurumlara ziyaret
Belediye Başkanı Şeylan'dan kurumlara ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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