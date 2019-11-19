Belediye Başkanı'nın 'Getir götürümü yapar' diyen gence verdiği cevap olay oldu

19.11.2019 09:13 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:24

Kırklareli Başkanı Kesimoğlu, sosyal medyadan "Kırklareli'nin belediye başkanı benim, Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gencin mesajını alıntılayıp "Anladım kardeşim, peki bundan şeyin haberi var mı mesela benim?" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı'nın cevabı ise sosyal medyada olay oldu.

70 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ BEĞENDİ

Kesimoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım yarım saat içinde binlerce kişi tarafından retweet edilirken 73 bin kişi beğendi. Bazı Twitter kullanıcıları Kesimoğlu'nun paylaşımının altına "Başkana bak, durduk yere Kırklareli'ne bilet aldırcak", "Nesin sen… Dünyanın en sempatik belediye başkanı falan mı" şeklinde yorumlar yaptı.

BAŞKAN'A YORUM YAĞDI

Bazı Twitter kullanıcıları Kesimoğlu'nun paylaşımının altına "Başkana bak, durduk yere Kırklareli'ne bilet aldıracak", "Nesin sen… Dünyanın en sempatik belediye başkanı falan mı" şeklinde yorumlar yaptı.