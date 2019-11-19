Belediye Başkanı'nın 'Getir götürümü yapar' diyen gence verdiği cevap olay oldu
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun sosyal medyadan "Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gence, "Anladım kardeşim, peki bundan şeyin haberi var mı mesela benim?" şeklinde cevap verdi. Belediye Başkanı'nın verdiği cevaba ise beğeni yağdı.
Kırklareli Başkanı Kesimoğlu, sosyal medyadan "Kırklareli'nin belediye başkanı benim, Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gencin mesajını alıntılayıp "Anladım kardeşim, peki bundan şeyin haberi var mı mesela benim?" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı'nın cevabı ise sosyal medyada olay oldu.
70 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ BEĞENDİ
Kesimoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım yarım saat içinde binlerce kişi tarafından retweet edilirken 73 bin kişi beğendi. Bazı Twitter kullanıcıları Kesimoğlu'nun paylaşımının altına "Başkana bak, durduk yere Kırklareli'ne bilet aldırcak", "Nesin sen… Dünyanın en sempatik belediye başkanı falan mı" şeklinde yorumlar yaptı.
BAŞKAN'A YORUM YAĞDI
Bazı Twitter kullanıcıları Kesimoğlu'nun paylaşımının altına "Başkana bak, durduk yere Kırklareli'ne bilet aldıracak", "Nesin sen… Dünyanın en sempatik belediye başkanı falan mı" şeklinde yorumlar yaptı.
Haber Videosu: Belediye Başkanı'nın 'Getir götürümü yapar' diyen gence verdiği cevap olay oldu