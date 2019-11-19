Belediye Başkanı'nın 'Getir götürümü yapar' diyen gence verdiği cevap olay oldu
Haberler » Güncel » Belediye Başkanı'nın 'Getir götürümü yapar' diyen gence verdiği cevap olay oldu - Haber

Belediye Başkanı'nın 'Getir götürümü yapar' diyen gence verdiği cevap olay oldu

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun sosyal medyadan "Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gence, "Anladım kardeşim, peki bundan şeyin haberi var mı mesela benim?" şeklinde cevap verdi. Belediye Başkanı'nın verdiği cevaba ise beğeni yağdı.

19.11.2019 09:13 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:24
Belediye Başkanı'nın 'Getir götürümü yapar' diyen gence verdiği cevap olay oldu

Başkanı Kesimoğlu, sosyal medyadan "Kırklareli'nin belediye başkanı benim, anca getir götürümü yapar" diyen gencin mesajını alıntılayıp "Anladım kardeşim, peki bundan şeyin haberi var mı mesela benim?" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı'nın cevabı ise sosyal medyada olay oldu.

70 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ BEĞENDİ

Kesimoğlu'nun hesabından yaptığı paylaşım yarım saat içinde binlerce kişi tarafından retweet edilirken 73 bin kişi beğendi. Bazı Twitter kullanıcıları Kesimoğlu'nun paylaşımının altına "Başkana bak, durduk yere Kırklareli'ne bilet aldırcak", "Nesin sen… Dünyanın en sempatik belediye başkanı falan mı" şeklinde yorumlar yaptı.

BAŞKAN'A YORUM YAĞDI

Bazı Twitter kullanıcıları Kesimoğlu'nun paylaşımının altına "Başkana bak, durduk yere Kırklareli'ne bilet aldıracak", "Nesin sen… Dünyanın en sempatik belediye başkanı falan mı" şeklinde yorumlar yaptı.


Haber Videosu: Belediye Başkanı'nın 'Getir götürümü yapar' diyen gence verdiği cevap olay oldu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et